A Justiça condenou, na última quinta-feira (5), 2 dos 4 acusados de envolvimento no assalto que terminou na morte da universitária Beatriz Munhos, de 20 anos. O crime ocorreu em 2025, na zona leste de São Paulo, durante uma negociação de venda de um drone anunciada na internet.

Isaías dos Santos Silva, acusado de ser o autor do disparo, foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão. Já Lucas Kauan da Silva Pereira, acusado de ser o motorista da motocicleta usada na ação, recebeu pena de 30 anos e 4 meses.

Os dois foram condenados por latrocínio (roubo seguido de morte) e deverão cumprir a pena em regime fechado. Ainda cabe recurso. Segundo a decisão judicial, ambos participaram diretamente da abordagem que terminou na morte da jovem. Outros dois suspeitos permanecem presos e respondem em processo separado pelo mesmo crime. A participação deles no esquema ainda é analisada no processo em andamento na Justiça.