10 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
COTIDIANO

Mulher suspeita de abusar e gravar criança de 2 anos é presa

Por Fernanda de Souza | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Piloto preso na primeira fase da Operação Apertem os Cintos
Piloto preso na primeira fase da Operação Apertem os Cintos

Uma mulher de 29 anos foi presa nesta terça-feira (10) pela Polícia Civil de São Paulo durante a segunda fase da Operação Apertem os Cintos. A mulher é considerada suspeita de integrar uma rede criminosa envolvida na exploração sexual de crianças e adolescentes.

A prisão da suspeita ocorreu na zona rural de Marataízes, no litoral sul do Espírito Santo, conduzida pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a apuração, ela é suspeita de participar de crimes como estupro de vulnerável e exploração sexual infantil, além da produção, compartilhamento e comercialização de material de abuso sexual envolvendo menores.

As investigações identificaram conversas e elementos digitais que indicam a prática de estupro de vulnerável, além da produção, venda e envio de vídeos contendo abusos de uma criança de 2 anos.

Foram encontrados também, segundo a polícia, indícios de negociação financeira para encontros presenciais envolvendo a criança. A vítima, atualmente com 3 anos, foi identificada e localizada pelas autoridades e está sob os cuidados de familiares. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

O material de abuso infantil teria sido encomendado pelo suposto líder do grupo, o piloto Sérgio Antônio Lopes, que foi preso no início de fevereiro no aerporto de Congonhas.

Durante o cumprimento do mandado judicial, um celular foi apreendido e será submetido à perícia. A suspeita foi encaminhada ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa da cidade de Vitória (ES), onde permanecerá à disposição da Justiça. A identidade dela não foi divulgada e a reportagem não conseguiu localizar o responsável pela defesa.

Também já foi presa, durante a operação anterior, uma mulher de 55 anos que teria recebido pagamento para facilitar os abusos das netas de 10, 12 e 14 anos pelo piloto.

As investigações do caso correm em sigilo e a reportagem não conseguiu identificar e contatar os responsáveis pelas defesas do piloto Sérgio e da mulher.

Comentários

Comentários