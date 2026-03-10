Uma mulher de 29 anos foi presa nesta terça-feira (10) pela Polícia Civil de São Paulo durante a segunda fase da Operação Apertem os Cintos. A mulher é considerada suspeita de integrar uma rede criminosa envolvida na exploração sexual de crianças e adolescentes.

A prisão da suspeita ocorreu na zona rural de Marataízes, no litoral sul do Espírito Santo, conduzida pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a apuração, ela é suspeita de participar de crimes como estupro de vulnerável e exploração sexual infantil, além da produção, compartilhamento e comercialização de material de abuso sexual envolvendo menores.