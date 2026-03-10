A Justiça concedeu liminar determinando que a Prefeitura de São Sebastião (SP) e a empresa Sancetur paguem pensão alimentícia mensal aos dois filhos de Renata Yassu Nakama, de 26 anos, que morreu após cair de um ônibus em movimento no litoral norte.

O acidente aconteceu em 2 de janeiro, na rodovia Rio-Santos (SP-055). Imagens do circuito interno do coletivo mostram que a jovem embarcou por volta de meio dia. O veículo transportava 77 passageiros, número dentro do limite permitido, segundo a Polícia Militar.

Após entrar, Renata passou pela catraca e permaneceu próxima a uma janela, ao lado do cobrador. Cerca de 15 minutos depois, o vidro se desprendeu da estrutura, e ela caiu com a janela para o acostamento da via, batendo a cabeça no asfalto.