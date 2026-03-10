A Justiça concedeu liminar determinando que a Prefeitura de São Sebastião (SP) e a empresa Sancetur paguem pensão alimentícia mensal aos dois filhos de Renata Yassu Nakama, de 26 anos, que morreu após cair de um ônibus em movimento no litoral norte.
O acidente aconteceu em 2 de janeiro, na rodovia Rio-Santos (SP-055). Imagens do circuito interno do coletivo mostram que a jovem embarcou por volta de meio dia. O veículo transportava 77 passageiros, número dentro do limite permitido, segundo a Polícia Militar.
Após entrar, Renata passou pela catraca e permaneceu próxima a uma janela, ao lado do cobrador. Cerca de 15 minutos depois, o vidro se desprendeu da estrutura, e ela caiu com a janela para o acostamento da via, batendo a cabeça no asfalto.
A passageira foi socorrida em estado grave e ficou internada por três dias, mas não resistiu aos múltiplos ferimentos. Ela deixou dois filhos, de 6 e 8 anos.
No boletim de ocorrência, o motorista afirmou que a jovem ocupou um espaço não destinado a passageiros por decisão própria. O caso ainda é investigado para apurar as circunstâncias do acidente.
À época, a Sancetur informou que o acidente estava sob análise do setor jurídico. A Prefeitura de São Sebastião notificou a empresa para apresentar esclarecimentos e documentação sobre a ocorrência.
Com informações do g1.