10 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CASA EM CHAMAS

Mãe e filha morrem abraçadas em incêndio no Rio

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram via G1
As vítimas foram identificadas como Aline Xavier e Lara Xavier.
As vítimas foram identificadas como Aline Xavier e Lara Xavier.

Uma mulher de 40 anos e a filha dela, de seis, foram encontradas abraçadas após um incêndio atingir a casa onde moravam em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Aline Xavier e Lara Xavier.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a principal suspeita é de que as duas tenham morrido por inalação de fumaça, já que não apresentavam sinais de queimaduras graves.

O fogo começou na madrugada desta segunda-feira (10). Militares do quartel de Campo Grande foram acionados às 4h40 para conter as chamas. Ao chegarem, encontraram o imóvel tomado pelo fogo e as vítimas já mortas no interior da casa.

Um adolescente de 17 anos, também filho de Aline, teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Rocha Faria.

A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande). A perícia esteve no local e a Polícia Civil realiza diligências para apurar as causas do incêndio.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários