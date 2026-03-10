Uma mulher de 40 anos e a filha dela, de seis, foram encontradas abraçadas após um incêndio atingir a casa onde moravam em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Aline Xavier e Lara Xavier.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a principal suspeita é de que as duas tenham morrido por inalação de fumaça, já que não apresentavam sinais de queimaduras graves.

O fogo começou na madrugada desta segunda-feira (10). Militares do quartel de Campo Grande foram acionados às 4h40 para conter as chamas. Ao chegarem, encontraram o imóvel tomado pelo fogo e as vítimas já mortas no interior da casa.