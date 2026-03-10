Três policiais militares femininas entraram no apartamento onde a soldado Gisele Alves Santana foi baleada para realizar a limpeza do imóvel horas após a ocorrência, conforme o depoimento da inspetora de condomínio Fabiana, de 48 anos, à Polícia Civil.

Segundo a testemunha, as três PMs — duas soldados e uma cabo — acessaram o imóvel às 17h48 do mesmo dia do disparo, no bairro do Brás, região central de São Paulo. Ela afirmou ter acompanhado a entrada do grupo. De acordo com o relato, o local ainda apresentava as mesmas condições do atendimento inicial, com sangue espalhado na sala após as manobras de reanimação feitas pelos socorristas.