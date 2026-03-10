Peritos identificaram lesões no pescoço e em outras partes do corpo da soldado da Polícia Militar Gisele Santana após a exumação realizada na sexta-feira (6), em Suzano, na Grande São Paulo. A policial morreu com um tiro na cabeça dentro do apartamento onde morava com o marido, no Brás, região central da capital.

Leia mais: Socorrista estranha arma bem encaixada na mão de PM morta

Com a constatação das marcas, investigadores solicitaram exames complementares para verificar se houve compressão na região cervical antes do disparo. No sábado (7), médicos do Instituto Médico-Legal (IML) Central fizeram exames de imagem, incluindo tomografia, para analisar a lesão.