A apresentadora Ticiane Pinheiro foi anunciada como nova contratada do Globoplay para apresentar um reality show original da plataforma de streaming. O projeto ainda está em desenvolvimento e será cocriado com a própria apresentadora. A contratação também inclui a integração da comunicadora ao time de personalidades agenciadas pela ViU, área da Grupo Globo responsável por projetos comerciais e marketing de influência.
Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (9), a Globo também passará a ser responsável pela estratégia comercial multiplataforma da apresentadora. A ViU assumirá, em parceria com a Sato Rahal, a concepção, entrega e gestão de projetos publicitários envolvendo marcas parceiras.
Ticiane iniciou sua trajetória na televisão ainda na infância. Ela estreou aos sete anos em programas da TV Globo, participando das atrações infantis Balão Mágico (1986) e Angel Road (1999). Formada em Jornalismo e Cinema, construiu carreira na televisão como apresentadora, modelo e atriz.
“Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo para mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto”, afirmou a apresentadora no comunicado.
Ao longo da carreira, Ticiane comandou programas de entretenimento e realities em diferentes emissoras. Entre os projetos estão o Programa da Tarde, o Canta Comigo e o Hoje em Dia, exibido pela Record TV, onde atuava desde 2015. Também participou do reality Simple Life: Mudando de Vida (2007) e apresentou formatos como Top Model, o Reality e Troca de Esposas.
O Globoplay, serviço de streaming da Globo, reúne transmissões ao vivo e conteúdos sob demanda, como novelas, séries, realities, documentários e filmes, além de produções originais e títulos internacionais. A plataforma também integra o sinal ao vivo da TV Globo e de canais da TV paga, além de transmissões de eventos esportivos e festivais de música. O novo reality apresentado por Ticiane ainda não tem data de estreia anunciada.