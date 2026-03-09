A apresentadora Ticiane Pinheiro foi anunciada como nova contratada do Globoplay para apresentar um reality show original da plataforma de streaming. O projeto ainda está em desenvolvimento e será cocriado com a própria apresentadora. A contratação também inclui a integração da comunicadora ao time de personalidades agenciadas pela ViU, área da Grupo Globo responsável por projetos comerciais e marketing de influência.

Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (9), a Globo também passará a ser responsável pela estratégia comercial multiplataforma da apresentadora. A ViU assumirá, em parceria com a Sato Rahal, a concepção, entrega e gestão de projetos publicitários envolvendo marcas parceiras.

Ticiane iniciou sua trajetória na televisão ainda na infância. Ela estreou aos sete anos em programas da TV Globo, participando das atrações infantis Balão Mágico (1986) e Angel Road (1999). Formada em Jornalismo e Cinema, construiu carreira na televisão como apresentadora, modelo e atriz.