09 de março de 2026
VIOLÊNCIA

Homem é preso após agredir funcionária de hotel que recusou beijo

Por Catarina Scortecci | da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
Reprodução
Jhonathan Reynaldo dos Santos, de 24 anos, foi preso
Um homem de 24 anos atacou neste sábado (7) a recepcionista do hotel onde ele se hospedava em Curitiba, no bairro Bigorrilho. A vítima, uma mulher de 55 anos, disse que levou chutes e socos e que a agressão começou após ela recusar um beijo dele.

Parte do episódio foi registrada pelas câmeras de segurança do hotel, por volta das 5h. Ela conseguiu pedir socorro e o agressor foi preso em flagrante por crime de tentativa de homicídio qualificado, de acordo com a Polícia Civil do Paraná.

O homem foi identificado como Jhonathan Reynaldo dos Santos, morador de Joinville (SC). O advogado dele, Wanderley dos Santos, disse à Folha nesta segunda-feira (9) que "toda a defesa do meu cliente será feita nos autos respeitando seu direito constitucional e a ampla defesa". O homem se apresenta como pintor e estava em Curitiba para um trabalho na área de construção civil.

A vítima trabalha há cerca de nove meses no hotel. "Ele a agrediu após ser rejeitado. Temos um evidente crime de feminicídio na modalidade tentada. Ele só não matou essa mulher porque ela lutou pela vida", disse o advogado da vítima, Jackson Bahls.

Na audiência de custódia, neste domingo (8), a juíza Diele Denardin Zydek converteu o flagrante para prisão preventiva, ou seja, sem prazo determinado. Ao analisar o caso, a juíza justificou que a prisão preventiva é imprescindível diante de um ato cometido "com extrema violência, provocando lesões na vítima".

"A ação cometida pelo custodiado, ao agredir pessoa que laborava no hotel em que estava hospedado e que possui fluxo de pessoas, certamente causa insegurança aos trabalhadores e hóspedes do local e da própria sociedade, pois uma agressão deste porte pela negativa da vítima a lhe dar um beijo, a qual ele sequer conhecia, denota que se trata de pessoa agressiva e de extrema periculosidade", diz trecho da decisão da magistrada.

A mulher disse que o homem estava na recepção do hotel bebendo e se aproximou dizendo que estava recém-separado, tinha interesse nela e queria beijá-la. Ela afirmou que negou o beijo e ressaltou que estava em seu ambiente de trabalho.

Pouco tempo depois, a mulher saiu em direção a um corredor que fica nos fundos da recepção, para beber água e ir ao banheiro. A partir daí, as câmeras de segurança do hotel mostram o homem pulando o balcão da recepção e indo em direção à porta do banheiro, que estava fechada.

A vítima contou que, ao abrir a porta, se surpreendeu com o homem tentando agarrá-la e a empurrando para dentro do banheiro. Ela afirmou que foi aí que levou chutes, socos, e que ele tentou enforcá-la mais de uma vez. A mulher disse que ele também a cortou com uma saboneteira de porcelana.

Cerca de dois minutos depois, o homem deixou o banheiro e foi até a recepção. Na sequência, a mulher também saiu do banheiro com sangue no rosto e tentou fugir.

Outra câmera de segurança mostrou o homem correndo atrás dela e dando um golpe em sua cabeça quando se aproximava da porta de saída do hotel. A mulher disse que quando conseguiu chegar perto da rua, o homem interrompeu as agressões e ela conseguiu pedir socorro.

A Polícia Civil afirmou em nota à reportagem, nesta segunda, que "o inquérito foi relatado e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público".

