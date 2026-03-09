Um homem de 24 anos atacou neste sábado (7) a recepcionista do hotel onde ele se hospedava em Curitiba, no bairro Bigorrilho. A vítima, uma mulher de 55 anos, disse que levou chutes e socos e que a agressão começou após ela recusar um beijo dele.

Parte do episódio foi registrada pelas câmeras de segurança do hotel, por volta das 5h. Ela conseguiu pedir socorro e o agressor foi preso em flagrante por crime de tentativa de homicídio qualificado, de acordo com a Polícia Civil do Paraná.

O homem foi identificado como Jhonathan Reynaldo dos Santos, morador de Joinville (SC). O advogado dele, Wanderley dos Santos, disse à Folha nesta segunda-feira (9) que "toda a defesa do meu cliente será feita nos autos respeitando seu direito constitucional e a ampla defesa". O homem se apresenta como pintor e estava em Curitiba para um trabalho na área de construção civil.