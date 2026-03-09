A Polícia Civil do Rio de Janeiro busca imagens de roubo em que Eduardo Peixoto, assessor de imagem de Vini Jr. e Lucas Paquetá, foi baleado.

Polícia confirmou ocorrência, dizendo que ele foi levado para unidade de saúde. Na última quinta-feira, 5 de março, os criminosos pegaram o celular dele e atingiram o assessor de imagem com um tiro na barriga.

Agentes buscam imagens de câmeras de segurança. Além disso, a polícia informa que testemunhas serão ouvidas e que há diligências em andamento para apurar o crime. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).