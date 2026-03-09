O atacante Rodrygo, do Real Madrid, passará por uma cirurgia na manhã de terça-feira (10) de reconstrução do LCA (ligamento cruzado anterior) e do menisco externo do joelho direito, rompidos no último dia 2, durante duelo contra o Getafe pelo Campeonato Espanhol.

A cirurgia será feita em Madri pelo médico espanhol Manuel Leyes Vence, especialista em traumatologia e cirurgia ortopédica. Ele é chefe do Serviço de Traumatologia e Cirurgia do Hospital Universitário La Luz e do Centro Médico Olympia e já cuidou de jogadores como Zidane, Sérgio Ramos, Luka Modric e Éder Militão.

O rompimento do LCA é considerado uma das lesões mais graves do esporte e o tempo de retorno aos gramados é estimado por especialistas entre oito e nove meses. Dessa forma, o jogador de 25 anos está fora da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.