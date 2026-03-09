Com briga generalizada entre os jogadores de Cruzeiro e Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro, e decisão na cobrança de pênaltis entre Flamengo e Fluminense para definir o Carioca, o último domingo (8) foi marcado pela conclusão dos principais estaduais do país.

No Mineirão, o Cruzeiro venceu o rival Atlético-MG, com gol do atacante Kaio Jorge, para voltar a levantar a taça do estadual depois de um hiato de sete anos, chegando ao 39º título mineiro em sua história.

A decisão em jogo único em Belo Horizonte acabou marcada por uma briga generalizada envolvendo os jogadores das duas equipes no fim da partida, após o goleiro Éverson, do Atlético, revidar uma entrada dura que sofreu do meia Christian, do Cruzeiro.