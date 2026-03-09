O São Paulo decidiu demitir o técnico Hernán Crespo após divergências internas sobre o planejamento da temporada. Essa é a quinta troca de treinador entre os times da Série A do Brasileirão em 2026.

A saída de Crespo é a quinta mudança de técnico desde o início do Brasileirão 2026. Antes dele, outros treinadores deixaram seus clubes em meio a resultados ruins e decisões internas.

Jorge Sampaoli deixou o Atlético-MG em 12 de fevereiro. A saída ocorreu após um início abaixo do esperado no Brasileirão.