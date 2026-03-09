Cotados do PSD minimizam pesquisa e destacam rejeição de líderes
Cotados do PSD para a disputa à Presidência, os governadores do Paraná, Ratinho Jr., do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Goiás, Ronaldo Caiado, minimizaram nesta segunda-feira (9) o desempenho dos nomes do partido na última pesquisa Datafolha e preferiram destacar a rejeição do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL).
Ratinho Jr. afirmou que a sociedade brasileira ainda não está focada nas eleições e citou a maior exposição dos dois nomes à frente da corrida presidencial. O governador disse ver "sem nenhuma preocupação essas pesquisas momentâneas".
Assim como ele, Leite citou os altos índices de brasileiros que dizem não votar em Lula nem Flávio de jeito nenhum. O governador gaúcho afirmou que as pesquisas eleitorais no atual momento devem ser vistas como instrumento para avaliar o humor do eleitor, não a intenção de voto.
O Datafolha mostrou Lula com 46% de rejeição, e Flávio com 45%, empatados tecnicamente. Nesse quesito, os nomes do PSD aparecem com 19% (Ratinho Jr.), 15% (Eduardo Leite) e 14% (Ronaldo Caiado).
O governador de Goiás afirmou que a eleição está longe de ser decidida e que as pesquisas eleitorais do momento registram um Brasil ainda focado no 8 de Janeiro. Segundo ele, a proximidade das eleições fará com que os eleitores saiam do tema e procurem conhecer os candidatos a partir de suas perspectivas sobre outros assuntos, como a segurança pública.
A pesquisa mostrou Ratinho Jr. com 7% em cenário de primeiro turno com Lula (38%) e Flávio (32%). Contra a mesma dupla de concorrentes, Caiado aparece com 4%, e Eduardo Leite, com 3%.
No cenário contra Lula no segundo turno, o governador do Paraná é o que se sai melhor entre os três, com 41% ante 45% do petista.
Os cotados do PSD participaram de evento na Associação Comercial de São Paulo, no centro da cidade. Eles disputam a candidatura à Presidência pela sigla de Gilberto Kassab, com a promessa de que os preteridos vão apoiar o nome escolhido.
Kassab citou eleições em que candidatos começaram mal e terminaram eleitos. Ele afirmou que a definição sobre qual dos três pré-candidatos deve ser escolhido deve sair ainda em março, a pedido dos governadores. Antes, era prevista até 15 de abril.
Leite afirmou que os eleitores ainda não têm o "cardápio todo" dos pré-candidatos e que os dois concorrentes à frente são mais conhecidos que os demais.
Para ele, é possível conversar com uma esquerda não lulista e a direita não bolsonarista em busca de uma terceira via. O governador do Rio Grande do Sul disse acreditar na possibilidade de conciliar uma "legítima preocupação social" dessa esquerda e uma "política firme de segurança pública" da direita.
O gaúcho disse que o Brasil tem se debruçado em discussões sem perspectiva de futuro, pensando sempre no dia seguinte. "Até há pouco tempo estávamos discutindo se o chinelo entra com a direita ou a esquerda", afirmou, em alusão à discussão sobre um comercial da marca Havaianas.
Leite também afirmou que é preciso discutir as emendas parlamentares e chamou de "muito grave" a atual situação envolvendo a investigação do Banco Master e ministros do STF. Ele falou da necessidade de haver um "rigoroso processo de investigação" contra autoridades possivelmente envolvidas.
Citando descrédito e fragilização da corte, Caiado disse que o próprio Supremo deve inicialmente avaliar o cenário, com o possível envolvimento de ministros do STF, mas que o Congresso também tem prerrogativa para entrar no debate a partir de uma CPI, caso necessário.
Já Kassab afirmou, antes de seus pré-candidatos se posicionarem, que o PSD "não fechou questão sobre o tema".
PESQUISA
A posição dos três pré-candidatos do PSD é bem abaixo da obtida por Flávio, citado por 12% das pessoas na pesquisa espontânea, atrás de Lula, com 25%. No Datafolha anterior, em dezembro passado, o senador não era citado, e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tinha 7% das citações.
No segundo turno, Flávio aparece em empate técnico com Lula, com 43% das intenções de voto ante 46%.
Dos presidenciáveis do PSD, Leite é aquele que mais tenta se distanciar de Jair Bolsonaro, embora os três pré-candidatos da sigla se apresentem como saída contra a polarização entre o ex e o atual presidente.
Na sexta-feira (6), o governador do Rio Grande do Sul postou nas redes sociais texto reafirmando a pré-candidatura. Nele, disse que o Brasil "permanece dividido, fragmentado, excessivamente concentrado em disputas ideológicas e paroquiais que não produzem solução".