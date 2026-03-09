Cotados do PSD para a disputa à Presidência, os governadores do Paraná, Ratinho Jr., do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Goiás, Ronaldo Caiado, minimizaram nesta segunda-feira (9) o desempenho dos nomes do partido na última pesquisa Datafolha e preferiram destacar a rejeição do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Ratinho Jr. afirmou que a sociedade brasileira ainda não está focada nas eleições e citou a maior exposição dos dois nomes à frente da corrida presidencial. O governador disse ver "sem nenhuma preocupação essas pesquisas momentâneas".

Assim como ele, Leite citou os altos índices de brasileiros que dizem não votar em Lula nem Flávio de jeito nenhum. O governador gaúcho afirmou que as pesquisas eleitorais no atual momento devem ser vistas como instrumento para avaliar o humor do eleitor, não a intenção de voto.