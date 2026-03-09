O ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tem buscado apoios para viabilizar uma candidatura ao Governo de Minas Gerais, mesmo sem admitir que é candidato. Aliado dos sonhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado, o parlamentar tem tido conversas inclusive para atrair o apoio do PSDB de Aécio Neves, que não cogita se associar a Lula na eleição.

O petista quer que o senador seja candidato a governador porque precisa de um aliado disputando a eleição em Minas Gerais para fortalecer a própria campanha de reeleição. O estado tem o segundo eleitorado mais numeroso do Brasil.

O chefe do governo corteja Pacheco há meses. O senador indicou a aliados que encerraria sua vida política depois de ter sido preterido por Lula na indicação para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal) -o petista preferiu indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias. Recentemente, passou a dar sinais de que será candidato.