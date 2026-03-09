"Eu não prometo resultados nem títulos. Eu prometo trabalho e prometo que o Palmeiras sempre jogue para ganhar."

Em sua apresentação na Academia de Futebol do Palmeiras, em novembro de 2020, o técnico português Abel Ferreira, então ainda desconhecido por boa parte da torcida brasileira, não quis criar grandes expectativas em relação ao trabalho que desenvolveria no clube alviverde.

Na modesta carreira como treinador até então, ele tinha como maiores resultados o vice-campeonato do Campeonato Grego e uma campanha até as semifinais da Copa da Grécia com o PAOK.