O Grêmio empatou com o Internacional por 1 a 1, neste domingo (8), no Beira-Rio, pela final do Campeonato Gaúcho e é campeão estadual. O Internacional havia vencido o primeiro jogo, em casa, por 3 a 0.

O gol do Grêmio foi marcado por Gustavo Martins, na última jogada do primeiro tempo. Alan Patrick empatou para o time da casa no segundo tempo.

O Grêmio chegou ao seu 44º título gaúcho e agora encostou ainda mais no Internacional, que é o maior vencedor com 46 conquistas. O Grêmio volta a ganhar o estadual após ver o rival levantar a taça em 2025.