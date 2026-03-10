A Advocacia-Geral da União (AGU) abriu investigação para apurar a conduta de um auditor-fiscal do Ministério do Trabalho em Sorocaba (SP) que aplicou multa a uma empresa de transporte coletivo com base em uma imagem produzida por inteligência artificial. A foto mostra um bode sentado em um banco do ônibus, com cinto de segurança.

O caso foi registrado em Pilar do Sul, cidade próxima a Sorocaba. No auto de infração, o auditor afirmou ter identificado “um bode e uma cabrita” acomodados no interior do veículo, além de mencionar “cheiro insuportável”.