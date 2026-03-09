Em uma primeira versão, Edson Delgado afirmou que ela teria morrido após infarto fulminante. No entanto, a Polícia Civil encontrou indícios de que a morte havia sido violenta e o homem confessou o crime.

Homem foi preso. Segundo a Polícia Civil, ele foi conduzido à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Edson Campos Delgado até a publicação deste texto.

Delgado informou à família que Leise estava passando mal. Em prints de conversas divulgados pela filha de Leise, Leisiane Cruz Vieira, Edson enviou mensagem na noite de sexta-feira (6), por volta das 23h40. "A sua mãe está deitada, meio fraquinha. Liguei para o Samu para vir aqui. (...) Qualquer coisa, se demorar muito, eu vou levar ela de carro", afirma, em trecho de áudio divulgado pela filha. Em outro print, marido afirma que Leise teria sofrido um infarto fulminante. "Repentinamente ela partiu", disse ele. Segundo a filha, no início, a versão foi aceita pelos familiares.

Ele teria usado o celular da mulher para falar com a família. Leisiane ainda afirma que recebeu mensagens pelo celular da mãe em um horário que, mais tarde, descobriu que ela já estava morta. "Na sexta-feira, dia 06/03/2026, às 08h30 da manhã, recebi uma mensagem no WhatsApp da minha mãe, como ela sempre mandava no mesmo horário: 'Bom dia flor do dia, como está o Ravi?'. Era exatamente assim que ela falava comigo todos os dias. Eu respondi normalmente, sem imaginar que quem tinha enviado aquela mensagem não era minha mãe? era o autor do crime. Ele usou as mesmas palavras que ela sempre usava, talvez tentando despistar, talvez tentando ganhar tempo. Mas a verdade cruel é que minha mãe já estava morta desde cedo naquele dia. Depois dessa mensagem, o WhatsApp dela simplesmente desapareceu."