Treinar faz bem, mas o excesso pode trazer efeitos inesperados. Segundo a ginecologista e especialista em medicina reprodutiva Dra. Maria Cristina Santoro Biazotti, rotinas fitness muito intensas podem interferir na ovulação e dificultar a gravidez. O corpo feminino precisa de equilíbrio hormonal para que a gestação aconteça e o estresse físico constante pode ser um sinal de alerta.