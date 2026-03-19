19 de março de 2026
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EQUILÍBRIO

Rotina fitness intensa pode interferir na ovulação


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Cacá Santoro/Divulgação

Treinar faz bem, mas o excesso pode trazer efeitos inesperados. Segundo a ginecologista e especialista em medicina reprodutiva Dra. Maria Cristina Santoro Biazotti, rotinas fitness muito intensas podem interferir na ovulação e dificultar a gravidez. O corpo feminino precisa de equilíbrio hormonal para que a gestação aconteça e o estresse físico constante pode ser um sinal de alerta.

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