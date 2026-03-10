10 de março de 2026
A GM7 agora acelera nas pistas com o patrocínio ao piloto Felipe Ricoy, da equipe Prime Racing, na Fórmula 1600. Assim como no Digital Out-of-Home, o automobilismo exige precisão, alta performance e a capacidade de dominar a atenção em frações de segundo. Parabéns à GM7 pela visão!

