Rayssa Leal resolve na 1ª volta e está na semi do Mundial
| Tempo de leitura: 1 min
Rayssa Leal está na semifinal do Mundial de skate street, disputado no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. A brasileira avançou na quarta colocação, com 55,63. As 16 primeiras das quartas de final se classificaram para a semi, que acontece neste sábado (7), às 11h30 (de Brasília).
Rayssa Leal assumiu a terceira colocação geral logo após a primeira volta, com 55,63. A brasileira ficou atrás de Coco Yoshizawa (JAP), com 56,61 e da francesa Lucie Schoonheere, com 56,77.
Já classificada, Rayssa fez 50,48 na segunda volta, não trocou nota e acabou ultrapassada por Ibuki Matsumoto (JAP), que fez a maior nota do evento, 57,94. A brasileira cometeu um erro ainda no início da apresentação, o que prejudicou sua nota.
A dona de dois títulos mundiais se apresentou na última bateria, ao lado de seis japonesas, entre elas a campeã olímpica em Paris 2024 Coco Yoshizawa e a medalhista de prata Liz Akama. Na ocasião, Rayssa fechou o pódio com o bronze.
A competição foi paralisada por cerca de uma hora e meia por conta da chuva. A disputa estava na segunda, e última, volta. Nas quartas, não há apresentação de manobras, apenas voltas completas.
Além de Rayssa, a brasileira Gabi Mazetto também avançou na competição. Ela terminou na 15ª colocação da classificação geral, com 41,56.
Veja as 16 semifinalistas
- Ibuki Matsumoto (JAP)
- Lucie Schoonheere (FRA)
- Coco Yoshizawa (JAP)
- Rayssa Leal (BRA)
- Paige Heyn (EUA)
- Nanami Onishi (JAP)
- Mei Ozeki (JAP)
- Jessica Ready (AUS)
- Chenxi Cui (CHI)
- Yuanling Zhu (CHI)
- Funa Nakayama (JAP)
- Wenhui Zeng (CHI)
- Jibeen Park (COR)
- Vareeraya Sukasem (THA)
- Gabi Mazetto (BRA)
- Daniela Terol (ESP)