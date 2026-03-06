O São Paulo pediu quase R$ 200 milhões à BYD pelos naming rights do estádio do Morumbi.

A montadora chinesa e o São Paulo conversaram no fim do ano passado para trocar a nomeação do Morumbis para MorumBYD.

Os números colocados na mesa foram: um contrato de pelo menos cinco temporadas -invadindo o centenário do clube-, com média anual fixada em R$ 35 milhões. Em cinco anos, o mínimo proposto, o montante chegaria à casa dos R$ 175 milhões.