A guerra no Irã deve alterar o calendário da F1, que abre sua temporada 2026 neste fim de semana, com a etapa disputada em Melbourne, na Austrália.

Desde a semana passada, a categoria tem monitorado o avanço do conflito no Oriente Médio e discutido a possibilidade de adiar ou cancelar as corridas no Bahrein e na Arábia Saudita.

Os bombardeios americanos e israelenses contra diversas cidades importantes do Irã e os ataques retaliatórios na região levantaram dúvidas sobre a viabilidade da realização dessas corridas.