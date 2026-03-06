A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (6) que o Brasil vai enfrentar o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, em seu último compromisso no país antes do embarque para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

A seleção panamenha é atualmente a 33ª colocada no ranking da Fifa e está no grupo L do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.

Atuar no Maracanã novamente era um desejo do técnico Carlo Ancelotti. "É um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e vai ser muito bom essa troca de energia antes da disputa", disse o treinador.