A condição de Vitor Roque para as finais do Campeonato Paulista virou ponto de preocupação para os torcedores após o atacante começar o jogo de ida no banco de reservas.

O técnico Abel Ferreira contou na coletiva pós-jogo que o jogador vinha sofrendo com dores relacionadas às pancadas que ele levou na semifinal e, também por causa do curto intervalo entre os jogos, decidiu poupá-lo.

Nesta quinta, o camisa 9 treinou de forma separada e não foi a campo. De acordo com a assessoria do clube, ele fez apenas trabalhos na parte interna do CT e ainda se recupera das dores.