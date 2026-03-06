Em cada edição de Copa do Mundo, a bola se transforma em personagem importante. Ela já foi notícia por causar mais dificuldades aos goleiros e também pela precisão que demonstra durante seu voo para o fundo do gol.

A Adidas, parceira da Fifa em material esportivo, lançou a Trionda para a Copa de 2026, no México, Canadá e Estados Unidos, e guarda em segredo o modelo que será usado na Copa feminina de 2027, no Brasil.

A primeira foi testada à exaustão e a expectativa é que ela proporcione um "futebol melhor" em relação às últimas edições da competição.