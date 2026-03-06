O acordo prevê ainda metas esportivas que, se atingidas, resultarão na renovação automática do vínculo até dezembro de 2027.

O jogador chega ao clube com contrato válido até o fim da temporada.

Livre no mercado desde o fim do ano passado, Lingard foi considerado pelo departamento de futebol como uma oportunidade alinhada ao momento do clube. Além de não envolver custos de transferência, o atleta se encaixa no perfil desejado pela diretoria.

Com ampla experiência internacional, o meia é visto como um reforço capaz de contribuir para a implementação de uma mentalidade europeia no elenco corintiano.

Outro ponto que pesou foi o aspecto financeiro. O pacote salarial do jogador é considerado baixo para os padrões do mercado e representará um custo inferior a R$ 8 milhões até o fim da temporada.

Carreira na Inglaterra e destaque na Ásia