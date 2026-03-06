Bombas de fragmentação (ou munições 'cluster') são armas que se abrem no ar e espalham várias submunições, e Israel afirma que esse tipo de armamento foi lançado pelo Irã durante a guerra entre os países.

O Exército de Israel diz que o Irã usou munições de fragmentação 'em múltiplas ocasiões' desde o início da guerra. A declaração foi feita pelo porta-voz militar Nadav Shoshani, que afirmou que o uso é crime de guerra quando essas armas são direcionadas contra civis.

Imagens registradas pela AFP mostraram, à noite, um 'enxame' de projéteis em chamas caindo sobre o centro de Israel. O Exército israelense afirmou que o vídeo mostrava bombas de fragmentação, avaliação que também foi compartilhada por um especialista militar que analisou as imagens.