Morreu nesta sexta-feira (6) o personal trainer Eduardo Werneck Stevens, 31, que teve 80% do corpo queimado após uma explosão seguida de incêndio no apartamento em que morava, em Foz do Iguaçu (PR), em 26 de fevereiro.

A morte foi comunicada por meio do Instagram do estúdio de atendimento para treinos do qual ele era dono. "Um homem admirável, profissional dedicado e alguém muito querido por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Edu lutou com coragem e deixou uma marca especial na vida de muitas pessoas. Nos unimos em oração e solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor."

Eduardo estava no imóvel junto com a namorada, que não se feriu. O acidente ocorreu por volta de 0h20.