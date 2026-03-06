O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) afirmou nesta sexta-feira (6) durante evento com o presidente Lula (PT) que vai renunciar ao cargo "para brincar em outro palácio", em referência à disputa pelo governo estadual.

"Estou indo embora em 15 dias. [...] Cansei do meu palácio. Estou querendo brincar em outro palácio. Cavaliere assume aqui a prefeitura.", disse ele, citando o atual vice-prefeito.

Paes e Lula participaram da inauguração do túnel Professor Moacyr Sreder Bastos, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, uma das principais intervenções do Anel Viário do bairro, cujo investimento é de R$ 1 bilhão.