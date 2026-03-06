Três policiais militares foram presos preventivamente nesta quinta-feira (5) após denúncia do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) acusá-los de roubar celulares durante uma abordagem em serviço a um ônibus. No veículo, dois comerciantes transportavam os aparelhos e foram vítimas do roubo, segundo a acusação, efetuado pelo 3º sargento Joás Ramos do Nascimento, o 3º sargento Denis Willians Neres Alpoim e o cabo Rogério Vieira Guimarães.

A Secretaria de Estado da Polícia Militar, em resposta à acusação, declarou que "a ação (referente à denúncia) que resultou no cumprimento de três mandados de prisão contra policiais militares e 13 mandados de busca e apreensão é resultado de investigações conduzidas exclusivamente pelo Sistema Correcional da Secretaria".

A corporação também afirma que os acusados foram encaminhados para Unidade Prisional da Corporação e que "o comando não compactua nem tolera quaisquer desvios de conduta, cometimento de crimes ou abuso de autoridade praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos".