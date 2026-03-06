O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta sexta-feira (6) para aceitar uma denúncia contra Silas Malafaia e tornar o pastor réu sob a acusação de calúnia, injúria e difamação por ter chamado generais de "frouxos" durante uma manifestação bolsonarista em abril de 2025.

O pastor à reportagem afirmou ser vítima de "perseguição" por parte de Moraes e questionou "que moral esse cara tem para julgar alguém?".

"Nenhuma, ele [Moraes] tem que ser afastado imediatamente e tomar um impeachment. Estão aí os crimes dele que estão sendo expostos do seu relacionamento com [Daniel] Vorcaro [dono do Master] e da grana milionária que a mulher dele ganhou para comprar o poder e a influência dele. Isso é uma vergonha."