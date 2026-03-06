Auoridades canadensens confirmaram que um corpo encontrado em abril de 2024 em uma área de mata em Coaticook, na província de Quebec, é da brasileira Letícia Alves de Oliveira. A informação foi divulgada pela ONG Unidentified Human Remains Canadá.

De acordo com a organização, o corpo foi encontrado por caçadores em 24 de abril de 2024, em uma galeria pluvial em uma região de floresta. A polícia suspeita que a brasileira tenha morrido por hipotermia. Letícia estava vestida com roupas de frio, e durante o inverno as temperaturas na região costumam ficar abaixo de zero. As circunstâncias exatas da morte ainda são investigadas. Ela tinha 36 anos e era natural de Goiânia.

O consulado-geral do Brasil em Montreal disse que foi notificado pelas autoridades locais sobre a identificação do corpo. Segundo a representação diplomática, os restos mortais foram encontrados sem sinais de violência em uma área florestal próxima à localidade de Coaticook.