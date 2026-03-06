O jovem de 17 anos acusado pelo estupro coletivo de uma adolescente em Copacabana se entregou hoje no Rio de Janeiro.

O adolescente se entregou na 54ª DP (Belford Roxo) no início da tarde de hoje. Ele era o único foragido de todos os apontados pela polícia no crime.