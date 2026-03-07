O uso da inteligência artificial na saúde deixou de ser tendência para se tornar parte do cotidiano de hospitais, clínicas e consultórios. Sistemas auxiliam análises, apoiam decisões e organizam processos. Em 2026, a questão não é mais se a IA será utilizada, mas como adotá-la sem comprometer segurança jurídica, ética profissional e proteção do paciente. A nova Resolução nº 2.454/2026 do Conselho Federal de Medicina oferece respostas relevantes e inaugura um novo marco regulatório.

O limite ético da autonomia profissional

A nova norma estabelece um ponto essencial: o julgamento clínico não pode ser delegado a algoritmos. Ferramentas tecnológicas podem identificar padrões e sugerir caminhos, mas não compreendem contexto, sofrimento, histórico subjetivo ou nuances de comportamento. A decisão deve permanecer humana, pois é baseada em responsabilidade profissional, análise crítica e avaliação individualizada. Adotar recomendações automatizadas sem reflexão não representa autonomia, mas abdicação de responsabilidade.