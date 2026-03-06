06 de março de 2026
Portal Sampi
INDENIZAÇÃO

Cozinheira processa Neymar por jornada de até 16h em mansão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@neymarjr/Instagram
Segundo a ação, a funcionária atuou entre julho do ano passado e fevereiro deste ano na Casa Hotel Portobello.

A cozinheira Alessandra da Silva Carvalho entrou com ação trabalhista contra Neymar Jr. alegando ter trabalhado até 16 horas por dia na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O processo tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e também inclui a empresa terceirizada responsável pela contratação.

Leia mais: Mulher que diz ter feito ménage com Neymar confirma DNA da filha

Segundo a ação, a funcionária atuou entre julho do ano passado e fevereiro deste ano na Casa Hotel Portobello. O contrato previa expediente das 7h às 17h, mas, de acordo com a trabalhadora, a jornada frequentemente se estendia até a noite, chegando a terminar às 23h ou meia-noite.

Ela afirma que preparava refeições para até 150 pessoas e fazia atividades com esforço físico, como carregar peças de carne e compras pesadas. A cozinheira diz ter desenvolvido problemas na coluna e inflamação no quadril.

Na Justiça, ela pede cerca de R$ 262 mil por verbas trabalhistas, horas extras, indenização por danos morais, despesas médicas e pensão. A assessoria do atleta informou que não vai se manifestar.

Com informações do Metrópoles.

