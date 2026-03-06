A cozinheira Alessandra da Silva Carvalho entrou com ação trabalhista contra Neymar Jr. alegando ter trabalhado até 16 horas por dia na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O processo tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e também inclui a empresa terceirizada responsável pela contratação.

Leia mais: Mulher que diz ter feito ménage com Neymar confirma DNA da filha

Segundo a ação, a funcionária atuou entre julho do ano passado e fevereiro deste ano na Casa Hotel Portobello. O contrato previa expediente das 7h às 17h, mas, de acordo com a trabalhadora, a jornada frequentemente se estendia até a noite, chegando a terminar às 23h ou meia-noite.