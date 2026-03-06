O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta sexta-feira (6), o último corpo entre os escombros do prédio que desabou e abrigava um lar de idosos em Belo Horizonte (MG). Com a descoberta, o número de mortos chega a 12. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para apurar as causas do colapso.
O desabamento aconteceu pouco antes das 2h de quinta-feira (5), em um edifício de três pavimentos com subsolo, no bairro Jardim Vitória. No local funcionava a Casa de Repouso Pró-Vida, e parte da estrutura também era utilizada como residência e para outras atividades.
Ao todo, 29 pessoas estavam no imóvel no momento do acidente. Nove conseguiram sair sozinhas antes da chegada das equipes de resgate, enquanto oito vítimas foram retiradas vivas durante as buscas. O último corpo foi localizado pelos bombeiros, que ainda trabalhavam para removê-lo dos escombros.
Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o estabelecimento tinha autorização de funcionamento válida até 2030 e alvará sanitário regular. A última vistoria da Vigilância Sanitária foi realizada em janeiro deste ano.
A Defesa Civil informou que não há risco geológico na área e indicou que o desabamento pode ter sido causado por falha estrutural, hipótese que ainda será analisada pelas autoridades.
Com informações do Metrópoles.