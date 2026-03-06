O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta sexta-feira (6), o último corpo entre os escombros do prédio que desabou e abrigava um lar de idosos em Belo Horizonte (MG). Com a descoberta, o número de mortos chega a 12. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para apurar as causas do colapso.

O desabamento aconteceu pouco antes das 2h de quinta-feira (5), em um edifício de três pavimentos com subsolo, no bairro Jardim Vitória. No local funcionava a Casa de Repouso Pró-Vida, e parte da estrutura também era utilizada como residência e para outras atividades.