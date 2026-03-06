Você se sentiria seguro ao atravessar a rua se soubesse que, a cada cinco minutos, um pedestre sofre um acidente grave por falha de sinalização? Provavelmente não. Agora imagine se lhe fosse dito que o número de mortes decorrentes de erros médicos em hospitais pode ser comparado a eventos trágicos de grande repercussão, como a queda de um Boeing 737 todos os dias. Embora a percepção de risco seja muito diferente, a realidade estatística do erro médico é alarmante e representa uma verdadeira epidemia silenciosa no sistema de saúde global.

No Brasil, um estudo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), revelou que cerca de 1,3 milhão de pessoas sofrem efeitos adversos em hospitais brasileiros todos os anos em razão de falhas na assistência médica. Ainda mais preocupante é o fato de que quase 55 mil mortes estão relacionadas a esse tipo de ocorrência.

O perigo real, muitas vezes esconde-se na complexidade de um sistema de saúde cada vez mais massificado, no qual a despersonalização do atendimento e a mercantilização da assistência substituíram a figura clássica e atenciosa do médico de família por consultas rápidas, impessoais e frequentemente pautadas por metas produtivas.