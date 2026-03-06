A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (6) a Operação Sine Consensu para investigar suspeitas de irregularidades na gestão de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amazonas. Segundo os investigadores, R$ 390 milhões foram aplicados entre junho e setembro de 2024 em Letras Financeiras de bancos privados em desacordo com normas federais e regras de governança.
A ação tem apoio do Ministério da Previdência Social e inclui o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, além do afastamento cautelar de três servidores públicos por 90 dias. As diligências são realizadas em Manaus e no Rio de Janeiro.
De acordo com a PF, auditoria do Ministério da Previdência identificou cinco operações consideradas suspeitas, incluindo investimentos de R$ 50 milhões no Banco Master e no Banco Daycoval, R$ 40,7 milhões no BTG Pactual e duas aplicações de R$ 125 milhões no C6 Consignado. Parte das operações teria sido feita sem aprovação formal do comitê de investimentos ou da diretoria da instituição.
Entre os investigados estão ex-gestores e diretores da Amazonprev que teriam participado da autorização e execução das aplicações. A investigação também apura a atuação de um empresário, cuja empresa teria transferido cerca de R$ 600 mil a servidores sem contratos ou justificativas compatíveis com a atividade da companhia.
Os crimes investigados incluem gestão temerária e corrupção.
Com informações do g1.