A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (6) a Operação Sine Consensu para investigar suspeitas de irregularidades na gestão de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amazonas. Segundo os investigadores, R$ 390 milhões foram aplicados entre junho e setembro de 2024 em Letras Financeiras de bancos privados em desacordo com normas federais e regras de governança.

Leia mais: Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presídio federal

A ação tem apoio do Ministério da Previdência Social e inclui o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, além do afastamento cautelar de três servidores públicos por 90 dias. As diligências são realizadas em Manaus e no Rio de Janeiro.