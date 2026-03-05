A cantora pop Britney Spears foi detida na Califórnia na noite dessa quarta-feira, 4, por suspeita de dirigir sob a influência de álcool ou substâncias. A informação indica que a artista foi abordada por agentes da Patrulha Rodoviária da Califórnia no condado de Ventura.
Após a interceptação de seu veículo, Britney foi encaminhada a uma delegacia local para os procedimentos de registro. Ela foi fichada oficialmente durante a madrugada desta quinta-feira, 5, por volta das 3h da manhã. No entanto, sua detenção não se prolongou, e a cantora foi liberada algumas horas depois, por volta das 6h.