O ator Jackson Antunes, de 65 anos, revelou ter passado recentemente por um transplante de rim. A cirurgia foi possível graças à esposa, a atriz Cristiana Britto, que doou um de seus órgãos.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo - vi ao ar no domingo, 8 - , o ator descreveu o período que antecedeu a cirurgia como "muito difícil", marcado por dores e pela ausência de esperança. Agora, em recuperação em casa, Antunes celebra a nova fase e a chance de recomeçar após o delicado procedimento médico.

A união e o apoio de sua esposa foram fundamentais em todo o processo. Cristiana Britto, casada com o ator desde 1993, expressou seu maior medo de não estar mais ao lado do marido, o que a motivou a fazer a doação e atravessar os momentos mais complicados do tratamento ao lado dele.