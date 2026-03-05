Liderados pelo argentino Lionel Messi, os jogadores do Inter Miami CF visitaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (5), na Casa Branca. O republicano recebeu o elenco da equipe para uma cerimônia após a conquista do título da MLS (Major League Soccer).

Messi entrou no local do evento ao lado de Trump. Durante o discurso, o presidente americano relembrou ter visto o brasileiro Pelé atuar no país pelo New York Cosmos, clube que ajudou a popularizar o futebol por lá nos anos 1970.

"Vocês vão me chamar de velho, mas eu vi o Pelé jogar, lembram? Ele jogava pelo Cosmos", disse Trump.