Era 7 de dezembro do ano passado quando Mbappé foi titular e jogou os 90 minutos na derrota do Real Madrid para o Celta de Vigo por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol. nesta quinta-feira (5), quase três meses depois, a situação clínica do astro francês preocupa por causa de um problema no joelho sentido naquela partida.

Vai virar drama?

De lá para cá, Mbappé tem sido poupado de alguns jogos. O francês não foi nem sequer relacionado para os últimos dois duelos do Real, contra Benfica e Getafe.

O Real Madrid fala em uma entorse, mas o problema pode ficar mais sério. A imprensa espanhola veicula que há a possibilidade de que a situação evolua para uma lesão no ligamento do joelho esquerdo.