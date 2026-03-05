"Tenho que falar da arbitragem: não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Ela não foi honesta pelo que fez. Todo o mérito para o São Paulo, pela camisa, tradição, mas ela puxou para eles. Para ela, o São Paulo foi maior. [...] A FPF tem que olhar e não colocar mulher para apitar jogo desse tamanho. Com todo respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe. Desculpa se falei algo contra as mulheres, mas ela não tem capacidade para apitar um jogo desses", disse o jogador.

Depois da entrevista, ele voltou a falar com jornalistas e pediu desculpa pela atitude. O jogador ainda disse que estava "de cabeça quente" e "muito frustrado" com a derrota.

Na ocasião, o Bragantino afirmou, em nota oficial, que "não compactua e repudia a fala machista" de seu atleta: "Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta".