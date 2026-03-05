05 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FUTEBOL

São Paulo renova contrato com o meia Marcos Antônio até 2030

Por Valentin Furlan | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rubens Chiri/saopaulofc
O meio-campista Marcos Antônio fica no São Paulo até 2030
O meio-campista Marcos Antônio fica no São Paulo até 2030

O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (05), a renovação de contrato de Marcos Antônio. O novo contrato com o meio-campista terá validade até 2030.

A reportagem já havia revelado os detalhes: multa rescisória para o mercado nacional de R$ 900 milhões, multa para o exterior fixada em 100 milhões de euros e grande aumento salarial.

Clube trabalhava nas últimas semanas pela valorização do atleta, que sofreu grande investida do Flamengo neste início de temporada.

O Flamengo chegou a sinalizar com uma proposta por 10 milhões de euros, mas teve portas fechadas pelo executivo do São Paulo, Rui Costa.

Comentários

Comentários