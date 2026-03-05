FUTEBOL
São Paulo renova contrato com o meia Marcos Antônio até 2030
Por Valentin Furlan | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (05), a renovação de contrato de Marcos Antônio. O novo contrato com o meio-campista terá validade até 2030.
A reportagem já havia revelado os detalhes: multa rescisória para o mercado nacional de R$ 900 milhões, multa para o exterior fixada em 100 milhões de euros e grande aumento salarial.
Clube trabalhava nas últimas semanas pela valorização do atleta, que sofreu grande investida do Flamengo neste início de temporada.
O Flamengo chegou a sinalizar com uma proposta por 10 milhões de euros, mas teve portas fechadas pelo executivo do São Paulo, Rui Costa.