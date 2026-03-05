As jogadoras da seleção feminina do Irã prestaram continência e cantaram o hino nacional do país antes da partida contra a Austrália, nesta quinta-feira (5), pela Copa da Ásia.

A postura durante a cerimônia representa uma mudança em relação ao jogo de estreia da equipe, contra a Coreia do Sul, na segunda-feira (2), quando as atletas optaram por permanecer em silêncio durante a execução do hino.

Durante o jogo contra as australianas, que golearam por 4 a 0, vários torcedores exibiram a bandeira do Irã anterior a 1979 em protesto contra o regime atual. Alguns vaiaram durante a execução do hino iraniano. Também havia faixas de apoio ao presidente dos EUA, Donald Trump.