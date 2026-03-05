O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, confirmou nesta quinta-feira (5) que deixará o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) no dia 4 de abril. A saída atende ao prazo legal de desincompatibilização para quem pretende disputar as eleições.
Embora não seja obrigado a renunciar à vice-presidência para concorrer à reeleição, Alckmin precisa deixar o cargo de ministro para participar da disputa eleitoral. O anúncio foi feito no início de uma entrevista coletiva sobre os dados da balança comercial de fevereiro.
O futuro político do vice-presidente também faz parte das articulações eleitorais em São Paulo, que envolvem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nos bastidores, aliados do presidente discutem a formação de palanques no estado para fortalecer a campanha presidencial.
De acordo com interlocutores do governo, Lula tem incentivado Haddad a considerar uma candidatura em São Paulo para ajudar a ampliar o apoio no maior colégio eleitoral do país.
Com informações do g1.