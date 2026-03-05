O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, confirmou nesta quinta-feira (5) que deixará o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) no dia 4 de abril. A saída atende ao prazo legal de desincompatibilização para quem pretende disputar as eleições.

Embora não seja obrigado a renunciar à vice-presidência para concorrer à reeleição, Alckmin precisa deixar o cargo de ministro para participar da disputa eleitoral. O anúncio foi feito no início de uma entrevista coletiva sobre os dados da balança comercial de fevereiro.