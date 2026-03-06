A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento da investigação sobre o suposto desvio de joias e presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o órgão, não há lei específica que determine a destinação desses itens quando recebidos por presidentes da República, o que impediria a aplicação do direito penal no caso.

Leia mais: Moraes nega de novo pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro

A apuração teve origem em investigações da Polícia Federal, que analisaram presentes recebidos por Bolsonaro durante viagens oficiais, como joias da marca Chopard e relógios Rolex e Patek Philippe. Segundo o relatório policial, parte desses objetos teria sido levada aos Estados Unidos e vendida em casas de leilão, com valores que teriam sido destinados ao ex-presidente.