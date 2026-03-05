Um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais foi retirado à força de uma audiência no Senado dos Estados Unidos após interromper a sessão e gritar contra o envolvimento do país em conflitos ligados a Israel.

Vídeos do momento mostram três policiais do Capitólio tentando remover Brian McGinnis, que se identifica como ex-militar e candidato do Partido Verde ao Senado pela Carolina do Norte. Durante a retirada, ele gritou: “Ninguém quer lutar por Israel”, enquanto se agarrava à porta da sala.