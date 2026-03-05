05 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VÍDEO

'Ninguém quer lutar por Israel', grita veterano expulso do senado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/X
Vídeos do momento mostram três policiais do Capitólio tentando remover Brian McGinnis, que se identifica como ex-militar.
Vídeos do momento mostram três policiais do Capitólio tentando remover Brian McGinnis, que se identifica como ex-militar.

Um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais foi retirado à força de uma audiência no Senado dos Estados Unidos após interromper a sessão e gritar contra o envolvimento do país em conflitos ligados a Israel.

Leia mais: Israel elimina chefe de inteligência do Hezbollah 

Vídeos do momento mostram três policiais do Capitólio tentando remover Brian McGinnis, que se identifica como ex-militar e candidato do Partido Verde ao Senado pela Carolina do Norte. Durante a retirada, ele gritou: “Ninguém quer lutar por Israel”, enquanto se agarrava à porta da sala.

Nas imagens, o senador republicano Tim Sheehy, de Montana, que participava da audiência, aparece ajudando os agentes a retirar McGinnis, chegando a levantar uma das pernas do manifestante durante o empurra-empurra.

Após alguns instantes, a situação foi controlada. McGinnis afirmou que a mão ficou presa na porta enquanto os policiais tentavam removê-lo. Em seguida, Sheehy se afastou e voltou ao seu lugar no comitê.

Em uma publicação nas redes sociais, o senador classificou McGinnis como um “manifestante desequilibrado” que teria ido ao Capitólio em busca de confronto.

Segundo relatos citados pela imprensa americana, o veterano foi detido e levado a um hospital local. Antes do episódio, ele publicou um vídeo afirmando que pretendia questionar o Senado sobre o envio de militares para zonas de conflito.

Com informações do Forbes.

Comentários

Comentários