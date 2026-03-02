Um bombardeio israelense em Beirute matou o chefe do setor de inteligência do Hezbollah, Hussein Makled, segundo confirmou o Exército de Israel nesta segunda-feira (2). A ofensiva ocorreu após o grupo lançar foguetes e drones contra Israel, em reação à morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, durante ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos ao Irã.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), Makled era responsável por estruturar análises de inteligência sobre tropas israelenses e por colaborar com comandantes envolvidos no planejamento de ações contra o país.

Em resposta à escalada, o primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, anunciou que o governo proibirá atividades militares e de segurança do Hezbollah fora do controle do Estado e determinou que a organização entregue suas armas. Ele também ordenou que o Exército impeça novos lançamentos de foguetes ou drones a partir do território libanês.